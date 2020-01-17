أحمد السقا ينعى ماجدة الصباحي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري ​أحمد السقا​ الممثلة المصرية الراحلة ​ماجدة الصباحي​، التي توفيت بالأمس عن عمر يناهز الـ89 عاماً إثر أزمة صحية.

ونشر السقا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للصباحي بالأبيض والأسود، وعلّق بالقول:"وداعاَ الفنانة العظيمة ماجدة الصباحى إنا لله وإنا إليه راجعون".

الصباحي، من مواليد 6 أيار/مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية".

كما برزت الصباحي كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء".

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