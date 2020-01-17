صلاح الشرنوبي يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان الكبير ​صلاح الشرنوبي​ لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها إلى أحد المستشفيات بمصر. و كشف مصدر مقرب عن إجرائه عملية جراحية بعد أن تعرضه لكسر في الحوض، وبالفعل نجحت الجراحة التي خضع لها صلاح الا انه لم يتخلص من آلامه بالكامل وهو ما دفع الأطباء الى اجباره على البقاء في المستشفى حتى تتحسن حالته ويتعافى.

من جهة أخرى أكد الشاعر وليد رزيق، المتواجد مع الفنان صلاح أن العملية تمت بنجاح، وينتظر أن تتحسن حالته الصحية في الساعات القادمة.

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