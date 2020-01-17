شاهدوا.. محمد رمضان يشوّق الجمهور لـ “كازانوفا”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 09:53 صباحاً - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مقطع فيديو له يظهر جلوسه في الطائرة واستماعه لأغنية وهو يدخّن السيجارة، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتى هذا الفيديو كتشويق منه للجمهور لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “كازانوفا” التي من المقرر ان يصدرها قريبا على قناته الرسمية على يوتيوب، واكتفى بالتعليق على الفيديو بـ : “كازانوفا قريبا 2020”.

الجدير ذكره ان رمضان يخوض بطولة مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك فيه كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.