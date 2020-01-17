صديق ميغان ماركل يثير الجدل مجدداً ويكشف حقائق تزعج العائلة الملكية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إعلان تخليها وزوجها الأمير هاري عن مهامهما الملكية، كشف الصديق المقرب لدوقة ساسكس ميغان ماركل عن بعض الأسرار الجديدة التي تختبئ خلف هذا القرار.

وبعد الجدل الذي أثاره بتصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كتب الصديق على صفحات العدد الأخير من مجلة People أن الأسرة الملكية هي التي أرغمت دوقة ساسكس والأمير هاري على الابتعاد واصفاً إياها بالمزعجة.

ونقل عن أصدقاء لميغان لم يقم بتسميتهم قولهم إنها تعرضت للمعاملة السيئة. ولفت إلى أن هؤلاء كشفوا الأكاذيب التي يتم تداولها مع التأكيد على أن زوجة الأمير هاري كانت ضحية حملة تشويه كبيرة.

ولاحقاً ذكر تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة Gala أن الملكة إليزابيث الثانية حاولت إقناع حفيدها وزوجته بالتراجع عن قرارهما التخلي عن مهماتهما.

ولفت إلى أن اجتماع قمة عقد لمدة ساعة ونصف في هذا الصدد في ساندرينغهام مؤخراً من أجل ايجاد حل. وفي ختامه أصدرت الملكة بياناً أعلمت فيه موافقتها على قرارهما.