لين الحايك نجمة “ذا فويس كيدز” تسطع من جديد.. هكذا أصبحت

متابعة بتجـــــــــرد: أطلت لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز”، على جمهورها عبر شبكات التواصل من جديد في فيديو راقص، فظهرت بملامح مختلفة بعد 4 سنوات من شهرتها.

ونشرت الحايك عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” مستخدمة تطبيق tiktok، حيث رقصت على وقع الموسيقى الغربية.

لين الحايك من مواليد 2004، وفازت في “ذا فويس كيدز” في عام 2016، حيث كانت من ضمن 15 متسابق في فريق الفنان كاظم الساهر، ثم تم اختيارها في التصفية الثانية من بين ثلاثة متسابقين، ثم تم اختيارها مع متسابق اخر من ضمن خمسة متسابقين، وفي الحلقة الاخيرة والنهائية تم اختيارها بطلة الموسم الأول.

تجدر الإشارة إلى أن لين الحايك طرحت منذ تخرجها من برنامج “ذا فويس كيز” مجموعة من الأغاني الجديدة ومنها “عم بكبر”، Party Language، “بكرا التاريخ” وRunning Through My Mind.