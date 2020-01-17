أحمد الفيشاوي يؤكد طرح "أشباح أوروبا" في عيد الفطر

بعد النجاح الكبير الذي حققه في السينما من خلال العديد من الأعمال وكان آخرها «ولاد رزق 2»، انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد «أشباح أوروبا» على أن يبدأ فى التجهيز لعمل سينمائي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الفيشاوي، تعاقدت مؤخراً علي الفيلم الجديد «الحارث» وهو إسم مبدئي، ولم نستقر حتى الآن على الإسم النهائي للعمل، الذى يشارك بطولته ياسمين رئيس، أسماء جلال، وعلي الطيب، وكل هؤلاء بقيادة المخرج محمد نادر جلال، أما باقى الأسماء المنتشرة على السوشيال ميديا فهى لا تمت للعمل بصلة.

وتابع: "بدأنا التصوير منذ أسبوع تقريباً، داخل القاهرة، ومن المقرر أن يستمر التصوير فى نفس المكان لمدة 3 أسابيع، وحتى اليوم لم يتم تحديد الموعد النهائي للعرض". وعن الموعد النهائي لعرض «أشباح أوروبا» قال: الشركة المنتجة اتفقت علي عرض الفيلم، في موسم عيدالفطر القادم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل ولذا نراهن جميعا عليه. «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفي خاطر، أروي جودة، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإخراج محمد حماقي.

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