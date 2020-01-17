محمد فراج يؤكد أن "الممر" لا يحدث في العمر إلا مرة

قال الفنان المصري محمد فراج، إنه يعتبر فيلم "الممر" الأقرب إلى قلبه مع عدد قليل من الأعمال الفنية التي قدمها، مشيرا إلى أنه فخور بالتعاون مع كوكبة من النجوم.وأضاف فراج في لقاء صحافي : "تشرفت أنني وقفت أمام المخرج شريف عرفة، والمنتج الكبير هشام عبد الخالق، والموسيقار عمر خيرت، والمصور أيمن أبو المكارم". وتابع: "أما فريق العمل فحدث ولا حرج، من أول الفنان أحمد عز لأصغر دور في الفيلم، كوكبة من النجوم، إنه شيء لا يحدث في العمر إلا مرة واحدة، وأتمنى أن يتكرر هذا العمل كثيرا".وأردف فراج: "أشكر الله أنني كنت واحدا من كتيبة الممر، لأنها فعلا كانت كتيبة وليس مجرد عمل فني وانتهى، وأتمنى أن يتكرر مرة أخرى لأننا لدينا شخصيات لا يصح أن نتناساها بأي حال من الأحوال".

وواصل محمد فراج: "أؤيد مبدأ الاتحاد قوة، لا توجد دولة في العالم خالية من المشاكل والمخاطر وأشياء قد تتسبب في وقوعها، الأزمة أننا نتناسى وحدتنا وانتماءنا لمصر وتكاتفنا لكي نقف أمام أي خطر داخلي أو خارجي يهدد البلد".واستطرد: "لذلك يجب أن نتحد سويا وهذا الكلام ليس شعارات، يجب أن يتعلم الناس أن يحبوا مصر بجد، ويعلموا هذا للأجيال الجديدة وزرع حب مصر في قلوبهم". وعن فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، قال: "هذا العمل تتوافر فيه حقا عوامل النجاح، تلك العوامل تتجسد في وجود نجمة كبيرة مثل الفنانة منى زكي، بالإضافة إلى مصطفى خاطر وأنا، وسيناريو جيد، وتحت إشراف منتج فاهم ومدرك لقيمة العمل، ومخرج يريد تقديم شيء مختلف ومميز، هذه هي عوامل النجاح التي أتحدث عنها وأتمنى أن يحقق العمل النجاح المتوقع ".

وعن أمنيته التي يتمنى تحقيقها في عام 2020، ولم يستطع تحقيقها في السنوات الماضية قال ضاحكا: "أتمنى أن أتزوج".وكان محمد فراج في وقت سابق، قد أعلن خطوبته على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي بدورته الثالثة، ليفاجئ الجميع بهذا الخبر على هامش المهرجان، ويحصلا على تهنئة زملائهما ومباركتهم. وفي أول لقاء إعلامي لفراج وبسنت بعد الخطوبة، تحدثا لـ"فوشيا" عن سر إعلان خطوبتهما في حفل افتتاح الجونة، مؤكديْن أن الأمر لم يكن متعمدا، ولكنه جاء بتلقائية كبيرة، وهو ما جعل له مذاقا مميزا أسعدهما كثيرا. ووجه كل من فراج وبسنت رسالة لبعضهما، متمنيين أن يعيشا معا طوال العمر، وأن يتم الله زواجهما على خير، واعتبر كل منهما الآخر نعمة كبيرة في حياته.

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