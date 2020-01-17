جنيفر لوبيز تتابع واجبات أولادها المدرسية

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""الخليج 365"" من بيروت: قدّمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز نفسها بصورة الأم الحريصة على الاهتمام بدراسة أولادها عبر الصورة التي نشرتها من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث ظهرت في السرير مع أولادها وهي تتابع واجباتهما المدرسية.

وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "استراحة من بروفة للواجبات المنزلية ووقت دافئ مع الأسرة"، وهو ما تفاعل معه المتابعون وبينهم مشاهير الفن والإعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.