شكرا لقرائتكم خبر عن Stargirl فيلم درامى جديد على شبكة ديزنى بلس يطرح 13 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة ديزنى + الستارعن أول تريلر وبوستر لفيلمها الجديد Stargirl، الذى من المقرر بدء عرضه يوم 13 مارس المقبل، على شبكة البث، الفيلم يدور فى إطار رومانسى وكوميدى ودراما، ويدور فيلم الدراما والكوميديا الجديد حول ولد يصبح مفتونًا بالطالبة الغامضة، التي تدعى Stargirl، والذى يقضى وقته فى محاولة معرفة المزيد عنها.



Stargirl

فيلم Stargirl من بطولة جيانكارلو إسبوزيتو، داربي ستانشفيلد، شيلبي سيمونز، كاران برار، جراهام فيريشي، ماكسيميليانو هيرنانديز، جريس فاندروال، داميان أوهير، ستايسي جونسون، جافين وايت، تروي بروكينز، يوليوكسار شافيز، أرتميس، ستيفاني هيل.

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كما أعلنت شبكة ديزنى+ عن بدء عرض مسلسلها الجديد Diary of a Future President، في 17 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وسيقوم ببطولة المسلسل جينا رودريجيز، وتيس روميرو، كانت السلسلة تحمل عنوان Diary of a Female President، وللإعلان عن الخبر، قامت الشبكة بـ طرح بوستر ترويجى للعمل، وظهر في البوستر، أربعة من أبطال العمل.

وتدور سلسلة ديزنى الجديدة Diary of a Future President، حول إيلينا الكوبية الأمريكية البالغة من العمر 12 عامًا، في فترات التخبط، حيث الصعود والهبوط في المدرسة المتوسطة، وتبدأ رحلتها لتصبح رئيسًا مستقبلاً للولايات المتحدة، ومن أهم مميزاتها أنها لا تخجل، وملاحظة فائقة ولديها وجهة نظر قوية، وتستطيع التجول في جميع أنحاء العالم بهدوء وثقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كما يوجد مسلسل جديد يدعى Stargirl، من إنتاج شركة DC Universe على صفقة جديد، والتي ستسمح للسلسلة بـ البث على شبكة CW في اليوم التالي لعرض المسلسل على خدمة البث الأصلية له، وليست هذه هي أول سلسلة من شبكة DC Universe التي تحصل على صفقة للبث على أكثر من منصة، حيث سيتم بث الموسم الثاني من Doom Patrol على كل من DC Universe و HBO Max بعد عرض أول حلقاته.