شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض شريرة ومتسلطة فى "الفتوة" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة عايدة رياض شخصية امرأة متسلطة وشريرة خلال أحداث مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث وقعت عايدة الفترة الماضية والذى يكتبه السيناريست هانى سرحان، ويخرجه حسين المنباوى.

وكان فريق العمل بقيادة المخرج حسين المنباوى قد بدأ تصوير المسلسل الفترة الماضية فى العديد من الديكورات آخرها فى منطقة القلعة داخل قصر الأمير طاز، كما صور فى الديكور الأساسى الذى تم بناوءه داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.

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عايدة رياض شاركت مؤخرا فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، كل من رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى، مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.