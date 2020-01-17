بالفيديو.. شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "اللعبة" لشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشركة "سكرين 2000" عبر "فيسبوك"، البرومو الرسمي الأول لمسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد. علقت الشركة على الفيديو: "البرومو الرسمي لمسلسل اللعبة، الآن على شاهد نت". Advertisements ظهر أبطال المسلسل في البرومو، وهم يجسدون العديد من المواقف الكوميدية. مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.

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