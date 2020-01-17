تامر حسني: حققت النجاح من غير واسطة حبًا في عبد الحليم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو أظهره يلتقط الصور مع جمهوره.

علق تامر على الفيديو: "كان حلم بالنسبالي أحقق نفس النجاح والدرجة دي في الغناء والتمثيل، حبيت المجالين بسبب حبي في مثلي الأعلى أسطورتنا الكبيرة عبد الحليم حافظ، والنهاردة ربنا كرمني بنجاحي أيضًا في المجالين ومن غير واسطة ولا علاقات شخصية ومش في مصر بس لا في كل أنحاء الوطن العربي، وبعض البلاد الأجنبية".

أضاف تامر: "ودي حاجة مش سهلة خالص، بس كان عندي إرادة من فولاذ خلتني حلمت حلم واشتغلت عليه من وأنا صغير لحد ما حققته ، حققته بكرم ربنا ودعمكم ليا، الحمدلله".

يُذكر أن تامر حسني يقوم بتصوير دوره في فيلم "مش أنا" مع الفنانتين حلا شيحة وسوسن بدر