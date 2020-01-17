فيديو .. سفينجالي يطرح أولى كليبات ألبومه الجديد في 2020

طرح سفينجالي باند كليب بعنوان FreightTrain عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب FreightTrain، هو أولى كليبات ألبومه الجديد، والذي يحمل أسم

،ومن المقرر أن يتم طرحه قريبًا.

ويضم ألبوم SAYONARA، على باقة لامعة من أجمل الأغاني ومن بينها: Alcatraz، Breakaway، Quicksand

،Labyrinth.

يذكر أن سفينجالي باند طرح سباقًا ألبوم بعنوان Theory of Mind، ويضم الألبوم على 13 أغنية، ومن بينهم: Deny، Lucid، Floodgates، Thirteen Suns، Confined، Laced in Sin.

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كما حقق ألبوم Theory of Mind، نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.