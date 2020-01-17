تراند اليوم : مصطفى بكري ناعيا ماجدة الصباحي: “جسدت نموذجا راقى للفتاة العربية”

فيديو

نعى الإعلامي مصطفى بكري الفنانة ماجدة الصباحي، التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 88 عاما.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنانة الراحلة كانت إحدى فنانات الجيل الذهبي للسينما المصرية،

وتابع بكري أن الصباحي كانت فنانة واعية ومثقفة وجسدت بأدائها الراقي وفنها الرفيع نموذجا للفتاة العربية.

وأكد بكري أن الفنانة الراحلة قامت بأداء العديد من الأدوار التي أصبحت علامة في السينما المصرية مثل العمر لحظة الذي ناقش نصر أكتوبر العظيم وتجسيدها لشخصية المناضلة الجزائرية جميلة بو حريد في احد أفلامها.

كما تقدم بكري بالعزاء للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لوفاة نجلها أمين تامر، موضحا أنها مآساة حقيقية.

وأشار بكري إلى أن كل مصر كانت في العزاء الذي أقيم بمسجد المشير ولكن هذا لا يخفف من الألم والوجع.