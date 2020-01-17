صور.. درة تتألق كعارضة أزياء بفستان شيفون أسود

الجمعة 17 يناير 2020

ظهرت النجمة درة بأحد عروض الأزياء للمصمم الشهير مهند جوجاك، والذى أطلق مجموعة جديدة له، وشهد عرض الأزياء تواجد العديد من النجمات، بجانب درة التى كانت بطلة العرض أمس وشاركت بارتداء فستان شيفون أسود مطرز بالأبيض والأزرق.



كذلك حضر كل من النجمتين نيللى كريم، والتى حرصت على توثيق كل لحظة فى عرض الأزياء من خلال "ستورى" انستجرام، وكذلك النجمة بسمة، والتى أيضا قامت بتصوير العرض، ونشرته عبر انستجرام، وكذلك الإعلامية بوسى شلبى التى ظهرت فى "لايف" من عرض الأزياء.

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يذكر أن درة احتفلت أول أمس بعيد ميلادها، فى حفل صغير، حضره مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، من بينهم دنيا سميرغانم والاعلامى رامى رضوان، وخالد سليم وخالد الصاوى ويسرا، وبشرى.

ونشرت درة صورا من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: "شكرا للجميع على التمنيات بعيد ميلاد سعيد، شكرا أنكم منحتونى شعورا مليئًا بالمحبّة والدفء والإيجابية والرسائل من بلاد مختلفة. وشكرا لأصدقائي الذين حضروا احتفالي بعيدي وجعلوه يوما جميلا. أحبّكم ( لم أستطع تجميع كل الصور ولكن الشكر أيضا لكل من هم ليس في الصور)".

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.