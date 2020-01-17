اعرف الموعد المبدئ لطرح المسلسل الجديد House of the Dragon

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن طرح المسلسل المشتق الجديد من سلسلة GOT، الذى سيطرح تحت اسم House of the Dragon، فى عام 2022، وأكدت أنه موعد مؤقت، حيث إنه من الممكن أن تقوم بتغييره الشبكة فيما بعد، وسيتكون من 10 حلقات، ستتطرح متتالية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnet"K وصرح كيسي بلويز رئيس شبكة HBO، لـ صحيفة Varity، "إنهم يعملون على المسلسل الجديد في هذه الفترة، ومن المفترض أن يطرح على شاشات التليفزيون في 2022".
وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.
وكان قد أعلن مارتن عن عودة التنانين إلى المسلسل المشتق من GOT، وبالتالي بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO .
السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال ، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap " .
House Targaryen هي العائلة التي تتنتمى إليها دينيرس، وفاريس، وجون سنو، وسيقوم بإخراجه ميجيل سابوشنيك الذي أخرج العديد من الحلقات المفضلة لمحبي "GoT"، مثل "The Long Night" و"Battle of theBastards" و"Hardhome".
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