تعليق مثير لـ هيفاء وهبي على أزمة طليقها ابو هشيمة!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 05:52 صباحاً - ثار انتشار فيديوهات مسربة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جدلًا كبيرًا قبل أيام، وهي الفيديوهات التي ظهر فيها وهو يسيء إلى عدد من الفنانات.

وأعلنت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي خطط لسرقة أحد الهواتف الخاصة بعائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بهدف تزوير صور وفيديوهات مما يتضمنه الهاتف بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة، بحسب «اليوم السابع».

ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي طليقة رجل الأعمال «أبو هشيمة»، صورة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» عقب انتشار تلك الفيديوهات اعتبرها البعض تعليقًا واضحًا على ما حدث.

الصورة التي نشرتها «هيفاء»، تحمل صورة أسد وكُتب عليها: «الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين».