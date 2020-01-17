مي العيدان عن قتيل منزل نانسي عجرم: “يستحق السحق مو بس 16 طلقه”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 05:52 صباحاً - أكدت الاعلامية الكويتية مي العيدان انها تقف الى جانب الحق في قضية قتيل منزل نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

ونشرت مي العيدان صورة قديمة لها مع نانسي عجرم وعلقت كاتبة: “حق المقهورين و اللي بيموتون لاني واقفه مع الحق بالنسبه للجريمه اللي حدثت بمنزل نانسي عجرم ويقولون تبينها بلقاء و كلام فاضي انزين اشرايكم يصورتي معاها سويت لها لقاء في اول زياره لها للكويت ايّام اغنية اخصمك اه في اذاعة اف ام الكويت ها الصوره عمت عيونكم ولا تبون اكثر و اللقاء عندي اياه راح انزله عاليوتيوب قريبا”.

وتابعت مي العيدان قائلة: “ثانيا يابقر انا ما أوقف بجانب الا الحق يكون معاه و الانسان تم الاعتداء على حرمة بيتها وبياناتها حرامي يستحق السحق مو بس ١٦ طلقه عشان يصير عبره لغيره. . اقول للمقهورين أخاصمك اه????????”.