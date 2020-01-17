إعلان موعد طرح منزل التنانين المشتق من صراع العروش

الجمعة 17 يناير 2020

أعلنت شبكة "HBO" رسمياً عن موعد طرح المسلسل المنتظر "منزل التنانين"، المشتق من عالم "صراع العروش"، بحلول عام 2022 المقبل.



ووفقاً لموقع "ذا فيرج"، فإن "HBO" ستطرح المسلسل بطريقة "prequel"، بمعنى أن أحداثه ستدور في حقبة زمنية قبل الحقبة الزمنية التي دارت بها أحداث مسلسل صراع العروش بنحو 300 عام.

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ويتناول المسلسل قصة منزل التنانين الخاص بأسرة "تارجيريان"، التي أسست الممالك السبع في عالم "ويستروس"، الذي تدور به أحداث عالم صراع العروش.

وقبل الإعلان عن مسلسل "منزل التنانين"، كانت شبكة "HBO" أعلنت عن نيتها لإنتاج مسلسل آخر مشتق من عالم صراع العروش، كانت ستجسد به دور البطولة النجمة ناعومي واتس، ولكنها قررت إلغاء المسلسل ووقف إنتاجه، بعد أن جهزت مواقع التصوير الخاصة به.

وفيما يخص "منزل التنانين"، فإنه سيقدم قصة حياة أجداد شخصية "دانيريس تارجيريان" التي ظهرت في عالم صراع العروش كأم التنانين، وجسدتها النجمة "إيميليا كلارك" على مدار مواسم صراع العروش الـ8.