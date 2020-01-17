دبي ترسم خارطة الاقتصاد الجديد بـ10 مبادرات نوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دبي نقلة نوعية اقتصادية ترسخ من مكانتها الرائدة وتعيد رسم خارطة الاقتصاد الجديد بالشرق الأوسط، حيث تطلق الإمارة خلال الفترة المقبلة 10مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية تكون الأكثر جذبا في المنطقة والعالم.

"العين الإخبارية" ترصد خلال التقرير التالي هذه المبادرات التي تشمل: إنشاء صندوق لرواد الاقتصاد بقيمة مليار درهم مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة بهدف توفير كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات التكنولوجية الناشئة خاصة في المراحل التأسيسية الأولى.

وتشمل المبادرات تأسيس مكتب لإصدار الإقامات ورخص المشاريع المبتكرة معني بإصدار إقامات خاصة لرواد المستقبل، مدتها خمس سنوات، كما يوفر خدمات إصدار رخص المشاريع المبتكرة، إلى جانب توفير تسهيلات بنكية لرواد اقتصاد المستقبل، وتوفير خدمات قانونية لرواد الأعمال بمعايير عالمية، وتوفير مساحات عمل مرنة، بالإضافة إلى توفير خدمات تدريبية وورش عمل.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رخص تشريعية لابتكار وتجربة التقنيات، وتحت هذه المبادرة سيكون بإمكان رواد اقتصاد المستقبل، من خلال مختبر التشريعات ومنطقة 2071، الحصول على رخص تشريعية لتجربة ابتكاراتهم في مساحات مخصصة، لذلك تكون بمثابة مناطق تجريبية.

ومن شأن هذه المناطق التجريبية أن تسهم في دعم اقتصاد إمارة دبي، ومن الأمثلة على المناطق التجريبية للابتكار منطقة تجربة السيارات ذاتية القيادة، ومنطقة تجربة الطائرات من دون طيار للاستخدامات المدنية، ومنطقة تجربة الذكاء الاصطناعي في المستشفيات، ومنطقة تجربة الواقع الافتراضي والمعزز في المراكز التجارية.