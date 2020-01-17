الكنديون يرفضون تحمل كلفة الحماية الأمنية لهاري وميجان

أظهر استطلاع للرأي أن الكنديين يستلطفون الأمير هاري لكنهم يؤكدون في غالبيتهم العظمى أنهم لا يريدون تحمل كلفة ضمان أمنه خلال إقامته وعائلته في كندا.

ورأى 73% من الكنديين الذين استطلع آراءهم "معهد أنجوس ريد" أن على دوق ودوقة ساسيكس أن يغطيا "بنفسيهما" التكاليف المرتبطة بإقامتهما في كندا ولا سيما الأمنية منها.

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فيما قال 19% إنهم يقبلون بدفع جزء من هذه التكاليف، و3% فقط إجمالي هذه التكاليف في الاستطلاع الذي أجري الإثنين والثلاثاء عبر الإنترنت وشمل 1154 شخصاً.

وقدرت وسائل إعلام كندية كلفة حماية الأمير هاري وميجان ماركل بحوالي 1.7 مليون دولار كندي (1.3 مليون دولار أمريكي) في السنة.

لكن الحكومة الكندية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتكفل بذلك على ما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من دون أن يستبعد أي احتمال.

وأظهر الاستطلاع أن الأمير هاري هو الأكثر شعبية من بين أفراد العائلة الملكية في صفوف الكنديين مع تأكيد 69% من المستطلعة آراؤهم أنهم يستلطفونه.