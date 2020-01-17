شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غنائه فى "زلزال".. حمادة الليثى يسجل أغنية بعنوان "على المجاريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي حمادة الليثي أغنية جديدة مع الملحن تامر كروان، بعنوان" على المجاريح" من كلمات محمد عنتر، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية، حسبما أكد ملحن الأغنية لـ"الخليج 365".

وغنى حمادة الليثي أغنية فى أحداث مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذي عرض بموسم رمضان الماضي بعنوان "الي هيملي عينيا هشوفوا " وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.

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من ناحية أخرى يعرض الليثي حاليا فيلم "استدعاء ولي عمرو"، من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، انتصار، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفي، محمد عز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، أماني كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم يناقش أزمات العملية التعليمية فى مصر من دروس خصوصية وتسريب الامتحانات، كما يتعرض لقضية الطلاق وكيف يكون الأطفال ضحاياه، وذلك من خلال زوجين هما محمد عز وحورية فرغلى ينجبان طفلا وتنشب المشاكل بينهما ويقرران الانفصال ويعيش طفلهما فى مشاكل فى دراسته، وتوجه إدارة المدرسة استدعاء لولى الأمر، ويقرران تسخير حياتهما من أجل طفلهما حتى لا يضيع منهما، ويمنحان أنفسهما مهلة شهر يعيدان فيه تقييم علاقتهما من جديد لتكون المفاجأة أن الطفل سيكون سببا فى عودتهما لبعضهما البعض فى النهاية.