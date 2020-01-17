شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار إيرادات الجزء الأخير من Star Wars بعد أقل من شهر على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker إلى المليار الأول لإيرادته، وذلك بعد طرحه فى 20 ديسمبر من العام الماضى، حول العالم، وبذلك يصبح المجموع الكلى لإيرادات آخر أجزاء سلسلة Star Wars، مليار ومليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وانقسمت الإيرادات بين 481 مليونا و307 آلاف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و519 مليونا و700 ألف دولار فى دور العرض المختلفة حول العالم.

العمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm، اللتين أعلنتا فى وقت سابق أن متابعى الفيلم يمكنهم بدء حجز تذاكرهم من 21 أكتوبر الماضى.

كما تم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر فى إنجلترا، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

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الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".

وكانت قد أعلنت شركة "Sony" للانتاج السينمائى، عن طرح جزأين من فيلم الأكشن والخيال العلمى Venom، بطولة النجم العالمى توم هاردي، بعد نجاح الجزء الأول بشكل كبير وتحقيقه إيرادات تخطت الـ 750 مليون دولار.

ومن المقرر ان يعرض الجزء الثانى من فيلم Venom عام 2020، وسيستكمل قصة الجزء الأول، بينما الجزء الثالث سيشاركه فيه شخصيات اخري من عالم أبطال "مارفل" الخارقين.