أصيب بنزيف في المخ.. مي فاروق تطلب الدعاء لزوجها السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طلبت الفنانة مي فاروق من جمهورها الدعاء لطليقها أشرف سيد رجب، بعد إصابته في حادث سير. كتبت فاروق، عبر حسابها على "فيسبوك": "أرجو منكم الدعاء لأبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء، لقد أصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث، دعواتكم يرده لأمه وأهله وأولاده بالسلامة". يُذكر أن المطربة مي فاروق أعلنت طلاقها من زوجها، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وقالت: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".​

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