موعد عرض مسلسل "عهد الدم" لباسل الخياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: تعرض منصة "شاهد نت" الإلكترونية، مسلسل "عهد الدم"، للفنانة السوري باسل الخياط، في فبراير المقبل. "عهد الدم" ينتمي لنوعية المسلسلات التي تحتوي على مشاهد الإثارة والتشويق والأكشن أيضًا. المسلسل من بطولة باسل خياط ونادين تحسين بيك وآية طيبا وجورج شلهوب وندى أبو فرحات، من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي من إنتاج MBC studios.

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