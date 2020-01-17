بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من احتفال نجوم الفن بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.

ظهر في الصور الفنانين أحمد رزق، كريم عبدالعزيز، وحلا شحية، كندة علوش، وعدد من الأصدقاء.

يذكر أن ياسمين احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، وقد ولدت في 16 يناير 1980.​