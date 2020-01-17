هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن اليو بادجى مهاجم الأهلي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه سأله عن رأيه في اليو بادجى مهاجم الأهلي الجديد.
وكتب الحلفاوي: "كما أقول دائما.. ع الدواق،ما تعرفش إلا بالعِشرة.. فيه كيميا مع الأهلي ولا مافيش،لكن مبدئيا.. نثق في فايلر ولجنة التخطيط. وأهلا وسهلا به في بيته الجديد العريق".
أعلن النادى الأهلى عن التعاقد مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 4 مواسم
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