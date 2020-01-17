أعلنت مقدمة البرامج إيمّيه صيّاح عن وضعها توأماً في رسالة مليئة بمشاعر الأمومة التي تختبرها للمرة الأولى.

ونشرت صورة في حسابها عبر "إنستغرام" أظهرت يدها وطفليها، من دون أن تكشف عن ملامحهما وكتبت: "صلّينا لأجل أن ينعم علينا الله بمعجزة، فكافأنا باثنتين الاحد في ١٢/١/٢٠٢٠. الصورة التي نشرتها ايميه معلنة عن إنجابها توأمين Advertisements وأصبحنا مع تيو شربل وكيلي ماريا عائلة من أربعة أفراد. حتى الآن نعجز عن وصف مشاعرنا. فالسعادة والامتنان يغمراننا. حمى الله جميع أولاد العالم، وعسى أن تنتقل هذه النعمة إلى كل عائلة".

ومن الجميلة نقول الحمدالله على سلامتك ايميه ويحفظ لك عائلتك الجميلة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجئة مذهلة لإيميه صياح: بدل الهدية إثنتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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