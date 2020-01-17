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كشفت اللجنة المشرفة على فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" الذي يقام سنويا تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، ويستمر لمدة شهر كامل، عن البرنامج النهائي لدورة هذا العام، التي ستشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي بالتعاون مع شركة روتانا في الفترة من 6 فبراير حتى 20 من الشهر نفسه على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
افتتاح المهرجان سيكون مع الفنان محمد عبده وذلك يوم 6 فبراير 2020، ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.
في اليوم التالي 7 فبراير يتشارك كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، حيث يقدم كلًا منهما حفلته الخاصة، على مسرح المهرجان.
يوم الخميس الموافق 13 فبراير، يحيي كلًا من الفنان ماجد المهندس والنجمة بلقيس، حفلته ضمن المهرجان.
وتقدم نوال الكويتية حفلتها الغنائية يوم الجمعة 14 فبراير الذي يتزامن مع مناسبة عيد الحب، كما يغني أيضًا الفنان مطرف المطرف.
ويقدم الفنان عبد الله الرويشد والذي يعد أحد نجوم الصف الأول في الكويت، حفلته الغنائية، كما تقدم النجمة أنغام حفلتها أيضًا يوم 20 فبراير
ختام الجدول المعلن يوم 21 فبراير بإطلالة الفنان نبيل شعيل على جمهوره بحفلة غنائية ضمن فعاليات المهرجان، كما يحيي الفنان راشد الماجد حفله الغنائي.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده وماجد المهندس وأصالة وغيرهم... نجوم مهرجان فبراير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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