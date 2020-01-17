أول صورة لابنة وسام بريدي الثانية

وسام بريدي يرزق بمولودته الثانية

شارك الإعلامي اللبناني وسام بريدي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة كشف من خلالها عن قدوم ابنته الثانية، التي أطلق عليها «آيا صوفيا».

وعلق على الصورة التي ظهرت من خلالها زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي داخل أحد المستشفيات بإيطاليا ومعها طفلتها، وقال: «يا صوفيا بريدي أهلاً بك في عالمنا 14/1/2020».

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ولم يحضر وسام بريدي ولادة طفلته صوفيا، ولكنه كان على تواصل دائم مع زوجته عبر المكالمات المصورة.

يشار إلى أن وسام بريدي وريم السعيدي قد أعلنا زواجهما في 2017، واحتفلا بزفافهما في جزيرة ميلانو الإيطالية، ورزقا بطفلتهما الأولى بيلا ماريا في نهاية 2018، ويعتبر وسام بريدي من أشهر الإعلاميين بلبنان، وشقيق الفنان الراحل عصام بريدي، وفاز بمسابقة أستوديو الفن كمقدم للبرامج، ولم يكتفِ بهذا الأمر فقط؛ بل اتجه إلى التمثيل وخاض التجربة من خلال المسلسل اللبناني: من أحلى بيوت راس بيروت.

ولوسام بريدي الكثير من البرامج التليفزيونية الناجحة، منها: رقص النجوم، وبالبحر سوا وبالهوا سوا، وقد تعرف على زوجته في أحد هذه البرامج التي كانت تشارك بها.

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