بعد انفصاله عن اصالة.. انجي علي تنشر فيديو لطليقها طارق العريان

بعد انفصاله عن أصالة.. هكذا تدعم إنجي علي طارق العريان

شاركت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام بمقطع فيديو لزوجها السابق طارق العريان، وذلك في أثناء وجوده في دبي لحضور احتفالية موقع «شاهد. نت».

علقت إنجي علي الفيديو قائلة: «لقاء المخرج طارق العريان من فعاليات حفل انطلاق «شاهد. نت» الجديد كلياً»، ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها، وقال البعض إنها بذلك تدعم العريان خاصة بعد إعلانه انفصاله عن المطربة أصالة.

يُشار إلى أن العريان وإنجي علي كانا متزوجين منذ 15 عاماً، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة.

الجدير بالذكر أن أصالة وطارق العريان كانا قد أعلنا خبر انفصالهما بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد فترة طويلة من انتشار شائعات حول انفصالهما، وعن الأسباب رفض كلاهما الدخول في أي تفاصيل، وأكد العريان أن حياته الشخصية ملك له ولأسرته فقط، وأن علاقته بأصاله ما زال يجمعها الحب والاحترام؛ فهي أم أبنائه وعشرة 14 عاماً.

يُذكر أن آخر أعمال العريان كان فيلم ولاد رزق 2. وقام ببطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم ونسرين أمين وخالد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة عادل وإياد نصار وماجد المصري وآسر ياسين وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني.



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