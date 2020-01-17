امير كرارة: ضابط شرطة كاد يقبض عليَّ والسبب أني حلقت «شنبي»!

موقف غريب واجه أمير كرارة بعد تخليه عن «الشنب».. ماذا حدث؟

حل الفنان أمير كرارة ضيفاً على قناة «dmc» الفضائية، وكشف في أثناء حواره مع الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري عن مظهره الجديد دون «شنب»، خاصة أنه كان اعتاد طوال الفترة الماضية الظهور بـ«الشنب» لتصويره مسلسل كلبش.

وحكى كرارة عن أحد المواقف الغريبة التي تعرض لها بعد حلاقة «الشنب»، وهو أنه كان عائداً للمنزل بعد يوم شاق من تصوير مسلسل الاختيار، وفي الطريق صادف كميناً، ولم يستطع الضابط التعرف إليه بعد أن حلق «الشنب» وعندما كشف عن شخصيته قال له إن «الشنب» كان جزءاً مميزاً من شخصيته.

وعن شعوره وهو يحلق «الشنب» قال إنه كان حزيناً عندما قرر أن يحلق «شنبه» لتصوير مسلسل الاختيار، ولكي يعتاد شكله الجديد بدأ يخفف «الشنب» بشكل تدريجي؛ حتى يعتاد الشكل الجديد.

أما عن زوجته فقال أمير إنها فوجئت بهذا الشكل الجديد؛ خاصة أنه لم يجرب من قبل حلق الذقن و«الشنب» بالموسى، لكن هذا «اللوك» هو ما يتطلبه دوره في مسلسل الاختيار.

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الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار من المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه حول حياة صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استُشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017. ويشارك كرارة البطولة كل من أحمد العوضي وإسلام جمال وآسر ياسين ودينا فؤاد ومن إخراج بيتر ميمي.



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