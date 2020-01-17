فنانة سورية لنانسي عجرم: «زوجك قاتل وانتي عارفة وهذا هو الدليل»

هاجمت الفنانة سارة نخلة الفنانة نانسي عجرم من خلال منشور لها على فيس بوك: «يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي.. من أول يوم قولت ان الولد اللي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا أصلاً... الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه، وياريت نعرفها، والفيديو التمثيلي دا إخراج وإنتاج القاتل، وتمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة اللي اسمه إيلي؛ بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور».

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وتابعت: «آه أنا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم، وقولت كدا من أول يوم والدنيا قامت ما قعدت، بقولكوا مش هو اللي في الفيديو أصلاً.. زوج نانوسة مجرم قاتل، وهي عارفة كويس أوي».

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وأضافت نخلة أنها علقت لنانسي عجرم أكثر من مرة بمجموعة تعليقات لها عبر حسابها على «إنستقرام»، ودائماً تقوم بحذفها.

يُذكر أن سارة نخلة تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها أحمد عبد الله محمود، وطالبت بدفع مبالغ كبيرة، وكسبت عدة قضايا، لكن ما زالت بعض القاضايا في المحاكم لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد.

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