وفاة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاماً وانهيار ابنتها بعد سماع الخبر

رحلت منذ ساعات الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاماً، ولم يتحدد موعد العزاء بعد. وانهارت ابنتها الفنانة غادة نافع عقب تلقيها الخبر، ولم تتحمل الصدمة؛ حتى إنها لم تتمكن من إكمال مكالمتها مع «الجميلة»، واكتفت بتأكيد الخبر، وسارعت بإغلاق الخط وهي تبكي بشدة.

يُذكر أن ماجدة الصباحي شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية؛ حيث قدمت للسينما عدداً من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية التي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

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ماجدة من مواليد 6 من مايو 1931، ومن أبرز أفلامها «العمر لحظة»، و«أين عمري»، و«بنات اليوم»، و«الحقيقة العارية»، وغيرها.

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كما شاركت في إنتاج عدد كبير من الأفلام منها «جميلة»، و«النداهة»، و«السراب»، و«نوع من النساء»، وغيرها.

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ماجدة تزوجت من الفنان إبراهيم نافع، وأنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع التي شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، لكنها لم تحقق نجاح والدتها نفسه ونجوميتها.