ايميه صياح ترزق بتوأم: “صلينا لمعجزة فرزقنا الله باثنين”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 03:53 صباحاً - كشفت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح عبر حسابها على انستغرام أنها رزقت بتوأم، وأنها مازالت في المستشفى تحت الرعاية الطبية. ونشرت ايميه صياح صورة للتوام دون ان تُظهر ملامحهما وكتبت: “صلينا من أجل هذه المعجزة، رزقنا الله باثنتين في يوم واحد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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