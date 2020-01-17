رامي جمال يخضع لعملية جراحية الجمعة

الجمعة 17 يناير 2020

كشف المطرب المصري رامي جمال، عن خضوعه لعملية جراحية، بينما لم يكشف عن تفاصيل الجراحة أو أسبابها.



ونشر "جمال" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة له من داخل المستشفى، وكتب عليها: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزونى لعملية بكرة الصبح إن شاء الله، نسأل الله اللطف كما تعودت".

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وقال مؤمن محمود، مدير أعمال رامي جمال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إن "جمال" سيجري الجراحة، الجمعة، ومعنوياته مرتفعة، رافضاً الكشف عن تفاصيل الجراحة.

وكان آخر ظهور للمطرب رامي جمال مع تامر حسني في حفله الغنائي بمركز المنارة، كما يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء، وهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادي نور، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمه، ورقية عبدالعزيز، وطارق فيصل، أما الملحنون فهم: مدين، وياسر نور، وبلال سرور، ومحمد أنيس.

وكان آخر ألبومات رامي جمال بعنوان "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنية، وحقق نجاحاً كبيراً، من ضمنها "راح لحاله"، و"مفيش منها"، و"هخونك"، و"النظرة الأولى".