رضوى الشربيني تعلق على أنباء زواجها بفيديو مع شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مؤخرا بعيد ميلاد شقيقها، ونشرت صورة تجمعها به.

رضوى أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «كل سنة وأنت بابايا وأخويا وصحبي، كل سنة وأنت معايا وحواليا وجنبي».

الإعلامية المصرية لم تذكر أن من معها في الصورة هو شقيقها، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأنها تزوجت سرا، وأمطرها متابعيها بالانتقادات.

رضوى خرجت عن صمتها، بأن نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقها، وقالت: “ده أخويا يا جماعة اللي كنت بقول له كل سنة وانت طيب أنا معملتش حاجة”.

الإعلامية المصرية قامت خلال المقطع بالاحتفال بعيد ميلاد شقيقها، حيث أحضرت قالب تورتة صغير ووضعت به شمعة واحدة، وغنت له أغنية عيد الميلاد مع التأكيد على أنه شقيقها، حيث قالت: “هابي بيرث داي تو يو محمد الشربيني أخويا”.

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والإعلامية المصرية رضوى الشربيني تقدم برنامج «هي وبس» من خلال برنامج سي بي سي، وتناقش قضايا أسرية وتركز على مشاكل المرأة.

رضوى الشبيني لديها ابنتين، واحتفلت بعيد ميلادهما مؤخرا، وكتبت عبر حسابها: «الفرق ما بينهم ٤ سنين و ٤ ايام...بس نفس الشبه...نفس الملامح...نفس الروح... الكبيره علمتنى الأمومة و الصغيره علمتنى الحياه».

رضوى أضافت: «مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه... كل سنه و انتم روحى...كل سنه و انتم حياتى...كل سنه وأنتم معايا».

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، لافتة إلى أنها بعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.