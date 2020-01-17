سلمى رشيد عن أزمة دنيا بطمة: أشفق على ابنتها.. والفنانة ترد بصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المغربية سلمى رشيد على أزمة مواطنتها المغربية دنيا بطمة، بعد اتهامها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، والذي كانت سلمى إحدى ضحاياه، حيث نشر صور زوجها رغم رغبة سلمى وزوجها بعدم نشرها.

سلمى نفت شماتتها في دنيا بطمة، وأكدت، في تصريحات لها على هامش حضورها فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان “كازا آرت” بمدينة الدار البيضاء، أنّها فقط تشفق على ابنة دنيا بطمة لأنّها بعيدة عنها، وأنها كونها أماً تشعر بمشاعر دنيا كأم.

حيث قات: “يمكن الناس يستغربوا من جوابي لكن أنا مفرحناش نهائيًا بالعكس وللأسف هذا شيء واقع، وأنا بقات فيها بقات في بنتها أكتر أنا أمْ حاليًا ومنبغاش فيها هذا إحساس الأم إن البنت بعيدة على ابنتها صعيب”.

وأضافت: “هاجمني وسبني وفعل كل شيء ولكن أنا مقعداش أشوف هذا يسب وهذا مثالي لكن أنا مركزة فقط على فني ومشواري الفني والله يوفق الجميع ويسهل للجميع”.

دنيا بطمة ردت على تصريحات سلمى رشيد، بأن نشرت صورة تجمعها بابنتها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعلقت ساخرة: “اري غزل شحال بعيدة بيني وبينها صبع ديال التيساع عمري دايمًا معايا حتى النوم”.

وكانت قد اشتعلت حرب كلامية بين الفنانتين المغربيتين دنيا بطمة وسلمى رشيد منذ فترة، بعد تدوينة كتبتها الأخيرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد نشرت سلمى تدوينة قالت فيها “يا ويل المشتاق إلا ذاق”، وهو ما اعتبرته دنيا كلام موجه إليها، خاصة بعد الحفل الضخم الذي أقامته احتفالا بعيد ميلاد ابنتها، فردت عليها بقولها: “حبيبة قبل ما نذوق فلوس الفن، كانت عندي طوموبيلتي قبل عرب أيدول، ودرت كليب بـ 5 الميلون فديك الساعة، لي مكنعتدقش شي وحدة كتاخذها فحفلة حاليا “.

كما اشتعلت منافسة حادة بين الفنانتين، بعد أن منحت إحدى المهرجانات المغربية سلمى لقب “سفيرة القفطان المغربي”، في حين أن دنيا دائما ما كانت تطلق هذا اللقب على نفسها.

جمهور دنيا فتحوا النار على سلمى رشيد، واتهموها بسرقة اللقب من دنيا، وهو ما ردت عليه سلمى، خلال لقاء لها في برنامج mbctrending.

سلمى أكدت أنها لم تأخذ أي شيء من بطمة، وعبرت عن اعتزازها وفخرها باللقب الجديد التي حصلت عليه من قبل الدولة المغربية.

وشددت على أن جميع المغربيات يحق لهن ارتداء القفطان في الحفلات والمناسبات لأنه واجهة بلدهن، وأن القفطان ليس حكراً على شخص بمفرده، لافتة إلى أن كل المغربيات سفيرات للقفطان المغربي.