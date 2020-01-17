فيفي عبده تستعيد ذكريات أول مسلسل شاركت به.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها ذكريات أول عمل درامي شاركت به.

فيفي نشرت لقطات جمعتها مع الفنان الراحل مدبولي، عبر حسابها الخاص، وكتبت: «مساء الخير ده أول مسلسل ليا عملته اسمه الآنسه كاف وكان ليا الشرف أن أقف قدام العملاق الأستاذ عبد المنعم مدبولي الله يرحمه بحبكوا أوي».

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه الشديد بما نشرته، وتذكر الجمهور المسلسل الذي مر عليه اكثر من 25 عاما.

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مسلسل “الآنسة كاف” إنتاج 1993 وبطولة كرم مطاوع وعبد المنعم مدبولي وفيفي عبده وخالد زكي ومحمد وفيق ونوال أبو الفتوح ومن تأليف مصطفى أمين وإخراج عادل صادق.

كانت فيفي عبده، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.

الفنانة المصرية نشرت مؤخرا فيديو لها ظهرت فيه وهي تقوم بـ «تزغيط» البط، وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهورها من خلال حسابها الخاص.

فيفي أعلنت مؤخرا عودتها للرقص الشرقي، حيث أعلنت ذلك لجمهورها وأكدت أنها مازالت قادرة على العطاء رغم تقدمها في العمر، وبالفعل أحيت عدد من الحفلات.