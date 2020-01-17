نقاش حاد بين أحمد زاهر ومُعجب بسبب النظارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد زاهر جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

زاهر ظهر في الصورة وهو يقوم ببعض التدريبات في الجيم، وكتب تعليق يشجع فيه نفسه على مواصلة التدريب، وتلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور التي أشادت بالصورة.

الفنان المصري تلقى سؤالًا من أحد المتابعين الذي قال: «سوري على السؤال بس مين بيلبس نظارة ‏شمس في الجيم؟».

أحمد زاهر رد على السؤال: «واضح إن أنت اللي محتاج نضارة عشان دي نظر مش شمس حاول تتعالج»، فتلقى الرد: «ما أنا لابس ‏نظارة وبتعالج»، زاهر رد قائلا: «طب كويس يا ريت العلاج يبقى في الكومنتات كمان عشان متضايقش الناس قلبي عندك».

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المتابع ‏أضف: «أنا مش بضايقك أنا فعلا كنت بسأل»، ليرد زاهر: «تمام وأنا بجاوب»، اختتم المتابع: «رغم إن إجابتك معجبتنيش زي ما ‏الكومنت بتاعي معجبكش بس شكرا يا نجم»، رد زاهر: «العفو يا درش».

أحمد زاهر يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، نور ‏وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

شارك أحمد زاهر، في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “ولد الغلابة” مع أحمد السقا، ‏صفاء الطوخي، إنجي ‏المقدم، هبة مجدي، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، كريم عفيفي، عفاف رشاد، محمد ‏ممدوح، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، ‏وإنتاج سيدرز آرت برودكشن، ‏صادق الصباح.‏

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