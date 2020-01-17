محمد حماقي يتحدث عن علاقته بابنته لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد حماقي لأول مرة عن علاقته بابنته الوحيدة “فاطمة” من زوجته نهلة الجارحي.

الفنان المصري قال، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، إن حبه لابنته ليس له سبب، لافتا إلى أنه حضر عملية الولادة بنفسه.

وأضاف أن كل من يعرفه كان يخبره أن حب الأبناء مختلفا، لكنه لم يكن يصدق، إلى أن شاهد “فاطمة” لأول مرة، قائلا: “في مشاعر عمري ما حسيت بيها قبل كده حسيتها أول ما شيلتها”.

الفنان المصري كشف أن ابنته التي تبلغ من العمر عامين ونصف، استطاعت حفظ مقطع من أغنيته الجديدة “تعرف بحبك ليه”.

يذكر أن الفنان المصري محمد حماقي كان قد عاد إلى زوجته بعد انفصال ما يقرب عامين وكان ذلك في شهر يوليو من عام 2016، وأعلن بعد ذلك أنه ينتظر طفلته الأولى وأطلق عليها اسم فاطمة تيمنا باسم حماته.

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وكان محمد حماقي قد أحيا مؤخرا حفل ليلة رأس السنة، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بمشاركة الفنانة اللبنانية مايا دياب.

حماقي أشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الجديدة والقديمة منها: “أحلى حاجة فيكى”، “نفسى ابقى جنبه”، “م البداية”، و”يا ستار”، و”راسمك في خيالي”، و”كل يوم من ده”، و”واحدة واحدة”، “أجمل يوم”، “يزلزل”، “قدام الناس”، “جرى أيه”، “ليه بيلموني”، “من قلبي بغني”، “عمره ما يغيب” وغيرها.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والرياضة منهم حسنى عبدربه وزوجته، وشادى محمد، وعلى جبر، وأحمد الشناوى، ودونجا، والفنانة دانا الباز، والإعلامية جيسى العاصى، والفنان نادر حمدي.

كما حضرالفنان محمد على رزق وزوجته، والفنانة رانيا ملاح، وكلوديا، والإعلامي تامر بشير، والفنانة ندى بهجت وزوجها، والفنانة نور قدرى وزوجها، والإعلامي ممدوح موسى، والفنان كريم مأمون، وغيرهم.