أمير كرارة: شاربي كان يساعدني في المرور من أي كمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أمير كرارة، عن حزنه الشديد لتخليه عن شاربه في الفترة الأخيرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، وإيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه حزين بعد حلاقة شاربه، الذي أرتبط به في مسلسل “كلبش”.

وأضاف: “عمري ما حلقت شنبي بالموس نهائيًا وهذه كانت أول مرة أحلق فيها شنبي بسبب مسلسل الاختيار، والذي يروي قصة الشهيد الراحل أحمد المنسي”.

Advertisements

وأوضح: “شاربي كان يساعدني في المرور من أي كمين يتم توقيفي فيه، ولكن بعد حلاقته وأثناء عودتي من تصوير أحد مشاهد مسلسل الاختيار، استوقفني أحد الضباط وطلب الاطلاع على رخصة السيارة ورخصة القيادة وعندما أخبرته باني أمير كرارة الفنان، فسألني: ليه حلقت الشارب كدة، شعرت بعدها أنه حزين على ذلك”.

وتابع: “عندما ارتديدت ملابس الصاعقة وحمل السلاح شعرت بأني غير قادر على السير، ولكنى سعيد لتقديم عمل أكشن جديد ويحكي قصة بطل حقيقي هو الشهيد أحمد المنسي”.

الفنان المصري قال عن مسلسله الجديد الاختيار، إنه قبل بداية التصوير بشهرين كان يتواجد مع مجموعة شخصيات من القوات المسلحة مقربين من المنسي، وكذلك زوجته، والتي قابلها أكثر من مرة لكي يعرف تفاصيل عنه داخل منزله وكيف كان يتعامل مع أطفاله والمقربين منه والأكلات التي يحبها؟.

وأضاف، أنه فوجئ بأن أكثر الأشياء التي كان يفعلها المنسي هو يقوم بها في حياته الشخصية، حتى أصدقائه يقولون له إنهم يشعرون بأنهم يجلسون مع المنسي لقوة التشابه بينهما.