درة عارضة أزياء وتعلن عن مفاجأة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التونسية درة الجميع بمشاركتها كضيف شرف عرض أزياء المصمم المصري مهند كوجاك، والذي اقيم بأحد فنادق القاهرة بعنوان «الوعد».

درة شاركت متابعيها بصور من العرض، ظهرت فيها متألقة بإطلالة سوداء أنيقة، ارتدت فيها فستان شفاف، أبرز جمال قوامها، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة زادت طلّتها جاذبية وإثارة، وقد اعربت الفنانة التونسية عن استمتاعها بالتجربة، معلنة عن مفاجأة.

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المفاجأة أعلنتها درة في تعليق على صور العرض، حيث كتبت: «اسمتعت باختياري كنجمة عرض أزياء صديقي، مهند كوجاك، الوعد، ذكرني بمشاركتي في عروض الأزياء كموديل في اوائل العشرينات من عمري، ستظل الموضة شغفي الثاني بعد السينما»، مضيفة: «انتظروا تعاوننا المقبل، ربما سيكون مجموعة خاصة جديدة تحمل اسمي».

من ناحية أخرى، يُعرض لدرة حالياً فيلم جديد بعنوان «يوم وليلة»، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتشارك درة في بطولته أمام خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة وشادي أسعد.

يُذكر أن درة تألقت مؤخراً في مسلسل «بلا دليل» الذي عُرض عبر شاشة cbc الفضائية المصرية، وحصلت على عدة جوائز عن دورها، وقد شاركت في بطولته العمل أمام خالد سليم، وحازم سمير وجمال عبدالناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي، المنتج الفني فتحي إسماعيل.