صور رومانسية لغادة رجب وزوجها في شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت الفنانة المصرية غادة رجب تتواجد بالخارج، حيث تقضي أجازة شهر العسل برفقة زوجها الشاعر عبدالله حسن.

شاركت صفحة محبي الشاعر عبدالله حسن عبر موقع «فيس بوك»، صور له مع زوجته غادة رجب، حيث عكست الصور مدى انسجام الثنائي معا، ورومانسيتهما.

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد من التعليقات التي تمنت لها السعادة الزوجية والهناء.

غادة رجب تزوجت من عبدالله حسن منذ أيام، وأقيم الزفاف بأحد فنادق القاهرة الكبرى ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صور من الحفل.

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وحضر حفل الزفاف رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، ونادية مصطفى، وتواجد كذلك عدد من الشعراء والموسيقيين.

غادة رجب تعرفت على الشاعر عبدالله حسن أثناء مشاركتها في برنامج «مفيش مشكلة خالص» الذي قدمه الفنان محمد صبحي، وكان زواجها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها خاصة أنها لم تعلن عن خطوبتها.

وكانت الفنانة نادية مصطفى هنأت غادة على زفافها، وكتبت: «البوست ده عايزاه يهز الفيس بوك بالتعليقات والمباركات لانه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسه فى الدنيا.. انهارده فرح حبيبتي وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب».

الفنانة المصرية غادة رجب من مواليد 1985، حققت النجاح في بداياتها من خلال عدد من الأغنيات ومنها «لماذا، بحن، ابعد عني يا ابن الناس»، ورغم النجاح الذي حققته إلا أنها لم تستطع المنافسة بعد ذلك وسط كثرة المطربين، وابتعدت عن الساحة، ولا تطرح إلا أغنيات قليلة.