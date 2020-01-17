لوك غير متوقع لـ «ويزو».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية دينا محسن والشهيرة بـ «ويزو» أن تفاجئ جمهورها بلوك جديد مختلف عن المعتاد.

نجمة «مسرح مصر»، شاركت جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث غيرت لون شعرها.

ويزو غيرت لون شعرها الأشقر للون الأخضر المائل للأزرق، واندهش الجمهور من هذا اللون، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات فالبعض أحب طلتها، بينما اعتبر البعض الآخر لون شعهرا غريب جدا.

الفنانة المصرية هي واحدة من نجوم «مسرح مصر»، ذاع صيتها بعد ظهورها في العروض، وتميزت بخفة دمها، كما أن وزنها كان سببا في نجاحها، فشاركت في عدد من الأدوار المميزة في الأفلام والمسلسلات.

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نجمة «مسرح مصر» تحدثت من قبل عن وزنها الزائد والسخرية منها حتى من قبل زملائها أثناء العروض، وأكدت الفنانة أنها لا تهتم بذلك، وأنها رغم وزنها فإنها تجيد الرقص وتتحرك بخفة لا تتقنها عدد كبير من الرشيقات.

ويزو عملت قبل الفن كمدرسة حتى تقدمت للاختبارات، وبالفعل حصلت على فرصتها للمشاركة في العروض الفنية لمسرح مصر.

يشار إلى أن ويزو كانت قد شاركت بمشهد في فيلم “الفلوس” لتامر حسني لكن قبل عرض الفيلم تقرر حذف المشهد.

الفنان المصري تامر حسني برر حذف مشهد ويزو وعلي ربيع حتى لا يترك المجال للشائعات، واشار إلى أنه وجد ان المشهد هام، وأنه يمكن عمل فيلم كامل معهما.