منى زكي تعبر عن سعادتها بعودة تعاونها مع أحمد السقا.. والأخير يرد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة المصرية منى زكي جمهورها بصورة تجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس تصوير فيلمهما الجديد “العنكبوت”.

منى عبرت عن سعادتها بعودة تعاونها مجددا مع السقا، بقولها: “مرة أخرى سنعمل سويا مع بعض، وهذا من دواعي سروري أن أعمل مع صديقي أحمد السقا والمخرج الذي لا مثيل له أحمد نادر جلال.

السقا رد على تعليق منى بقوله: “شكرا يا صديقتي وأختي العزيزة”، كما علق المخرج أحمد نادر جلال، قائلا: “بحبك يا منى.. انتي الأفضل”.

يذكر أن منى زكي وأحمد السقا قد تشاركا في عدد كبير من الأعمال الفنية منها: فيلم أفريكانو، وفيلم مافيا، وفيلم عن العشق والهوى، وفيلم تيمور وشفيقة، وفيلم من 30 سنة، ومسرحية كده أوكيه، ومسرحية عفروتو، وغيرها.

Advertisements

وفيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد ممدوح، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما تنتظر منى عرض فيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وتلعب خلاله منى زكي دور سيدة حامل تتعرض للكثير من المواقف الصعبة في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن ناحية أخرى، استقر المخرج تامر محسن علي النجمة منى زكى، كبطلة لمسلسله الجديد الذى لم يستقر على على اسمه حتى الآن، والذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، حيث شرع “محسن” فى التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يكتبه ويخرجه، وانتهى من كتابة عدد من الحقات الأولى له.

ويدور العمل فى إطار تشويقى اجتماعى، ومن المقرر أن يعلن تامر محسن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هناك أكثر من شخصية رئيسية فى أحداث المسلسل، حيث تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات حاليا للاعلان عن تفاصيل المسلسل الذى يعد عودة قوية للمخرج تامر محسن للدراما بعد غياب عامين عن الشاشة.