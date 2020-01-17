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ممثلة فرنسية تقاضي مخرج تحرش بها منذ 16 عاما

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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ممثلة فرنسية تقاضي مخرجتحرش بها منذ16 عاما

الجمعة 17 يناير 2020

أعلن ممثلو الادعاء في باريس، الخميس، أنَّ مخرجاً فرنسياً خضع لتحقيق رسمي بعدما اتهمته نجمة سينمائية بالتحرش بها، عندما كانت ممثلة طفلة. 

 

وأفاد ممثلو الادعاء بأنَّ كريستوف روجيا (55 عاماً) يواجه تهمة محتملة تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلة يقل عمرها عن 15 عاماً من قبل شخص في مركز السلطة.

 

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وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت الممثلة الفرنسية أديل إينيل (31 عاماً) إنَّ روجيا تحرّش بها مراراً بعد أن لعبت دوراً رئيسياً في فيلمه "لي ديابل" أو (الشياطين) من إنتاج عام 2002، الذي انطلقت منه حياتها المهنية.

 

ونقل موقع "ميديا بارت" عن إينيل قولها إن المخرج أقام معها علاقة جنسية غير مقبولة أثناء إعداد الفيلم وتصويره، ويصور الفيلم علاقة زنا محارم بين مراهقين يتيمين.

 

ونفى روجيا بشدة ارتكاب أي مخالفات.

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