رانيا يوسف تتصدر أفيش فيلم صندوق الدنيا

كشف الفنان عمرو القاضى عن أفيش فيلمه الجديد "صندوق الدنيا" والذى يشارك فيه كممثل ومنتج، وتصدرته الفنانة رانيا يوسف، بالإضافة إلى خالد الصاوى، صلاح عبد الله، باسم سمرة، وعلاء مرسى.ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص حول عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل."صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، عمرو القاضي، علاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري.

الفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production، ومن المنتظر طرحه فى دور العرض خلال شهر فبراير المقبل

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