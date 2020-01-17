الفلوس لـ تامر حسني يحقق 650 ألف جنيه الأربعاء

القاهرة - لايف ستايل
يستمر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسنى فى صدارة إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 640 ألفا و350 جنيها. الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
الفيلم كان قد تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.
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