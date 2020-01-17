شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية جزائرية الأفضل بمهرجان المسرح العربى.. والدورة المقبلة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل العرض المسرحى الجزائرى "جى بى إس" للمخرج محمد شرشال، على جائزة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عمل مسرحى فى مهرجان المسرح العربى بدورته الـ12 بعمان.



وأعلنت لجنة التحكيم التى يرأسها خالد جلال من مصر والمكونة من الدكتورة شذى سالم من العراق ولينا خورى من لبنان والدكتور عادل حربى من السودان وايهاب زاهدة من فلسطين، عن فوز المسرحية فى حفل ختام المهرجان مساء اليوم الخميس فى قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافى الملكى بعمان.



وفى حفل الختام الذى رعاه مندوبا عن وزير الثقافة امين عام الوزارة هزاع البرارى بحضور سفير دولة الامارات العربية المتحدة أحمد على البلوشى وسفير المملكة المغربية خالد الناصرى ، ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس؛ أعلن أمين عام الهيئة العربية للمسرح، رئيس المهرجان إسماعيل عبدالله عن أن الدورة المقبلة الــ13 لمهرجان المسرح العربي، ستنظم فى المملكة المغربية.



وعقب تسلمه أيقونة الدورة المقبلة الـ13 التى ستقام فى المغرب من أمين عام الهيئة عبر السفير المغربى عن الغبطة والاعتزاز الكبيرين باسم جميع الحضور، معربا عن أمله بأن تكون الدورة المقبلة فى بلاده على مستوى الآداء العالى والنجاح والتفوق الذى سجلته الدورة الـ12 التى اختتمت فعالياتها مساء اليوم فى عمان.

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واشتمل الحفل الذى قدمته الفنانة امل الدباس والدكتور محمد واصف على تسليم جوائز مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للأطفال فى نسخته الـ12 والتى فاز فيها بالمركز الأول محمود عقاب من مصر والمركز الثانى ياسر فائز من العراق والمركز الثالث حنان مهدى من السودان.



وتم تسليم جائزة مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للكبار وفى نسختها الـ12 والتى فاز بالمركز الاول فيها طه زغلول والمركز الثانى احمد سمير والمركز الثالث عبدالنبى عبادى من مصر، كما تم تسليم جائزة المسابقة العربية للبحث العلمى المسرحى للشباب فى نسختها الرابعة والتى فاز فيها بالمركز الأول الحسين اوعسرى من المغرب وبالمركز الثانى ميسون البشير من السودان والمركز الثالث منى عرفة من مصر. وسلم امين عام الهيئة العربية للمسرح درعى الهيئة التكريميين لامين عام وزارة الثقافة ممثلا عن الوزارة ولنقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ممثلا عن النقابة.



وبدوره سلم الخطيب ممثلا عن النقابة درعا تكريميا لعبدالله ممثلا عن الهيئة.

كما سلم عبدالله والخطيب دروعا تكريمية للفرق المسرحية المشاركة بعروض المهرجان، والفرق المسرحية الاردنية التى شاركت بفعاليات المهرجان من خلال الندوات فى المؤتمر الفكرى والورش، ودروعا تكريمية للمسارح والمراكز التى احتضنت العروض المسرحية وفعاليات وورش المهرجان، والمؤسسات الوطنية الداعمة لدورة المهرجان.